تفاصيل الحالة الصحية لنادين نسيب نجيم بعد الجراحة وحقيقة إصابتها بتشوه

رنا صلاح الدين - كشف الإعلامي اللبناني خالد المولى، الصديق المقرب للفنانة نادين نسيب نجيم، عن تطورات الحالة الصحية لها بعد خضوعها لجراحة بعد تعرضها للإصابة جراء انفجار مرفأ بيروت.

وقال في تصريحات صحفية، إن صحة نادين أفضل في الوقت الحالي، وتتماثل للشفاء تدريجيًا، ولن تخرج من المستشفى قبل الاطمئنان على تحسن وضعها وخروجها من هذا "الكابوس" الذي مرت به.

وأضاف أن سبب الإصابات التي تعاني منها نادين نجيم كان لتواجدها خلف زجاج منزلها الكائن في الطابق الـ 22 والمواجه لمرفأ بيروت، وهذا ما جعلها توثق الحريق الذي اندلع بداية وتطور إلى انفجار أدى إلى تطاير زجاج منزلها من قوة الضغط فتسبب بإصابتها بجروح متعددة ودمار وخراب في المنزل.

نادين نسيب نجيم

وتابع: "حافظت نادين على قوتها على الرغم من النزيف الذي كانت تعاني منه، ونزلت السلالم الـ22 على قدميها وصولا إلى مدخل المبنى حيث عمد أحد الأشخاص إلى إسعافها ونقلها إلى مستشفى المشرق بعد أن رفضت المستشفى الأولى استقبالها لكثرة الحالات.

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وبين أنها خضعت بعد ذلك لعملية جراحية استغرقت 6 ساعات، حاولوا خلالها تضميد جراحها المتفرقة في وجهها وكافة أنحاء جسدها، وتكللت العملية بالنجاح وباتت حالة نادين الصحية أفضل.

وكشف خالد المولى أنه في اليوم التالي لاحظ الأطباء أنها تعاني من كسر في منطقة الأنف، فخضعت من جديد لعملية جراحية جديدة لتصحيحه.

وعن صحة ولديها قال إن حالتهما جيدة، فقد كانا متواجدين في منزل والدهما هادي، وكان من المفترض أن يحضرا إليها في اليوم التالي.

وأكد أن الفنانة نادين نجيم لا تعاني من أي تشوه في منطقة الوجه، معتبرا أن كل الأخبار التي تم تداولها في هذا الأمر مجرد شائعات، مشيرًا إلى أن نادين بصحة أفضل حاليًا والجروح التي تعاني منها سوف تشفى منها في القريب العاجل.