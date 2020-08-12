غادة إبراهيم تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

رنا صلاح الدين - بالكمامة والإجراءات الاحترازية، حرصت الفنانة المصرية غادة إبراهيم على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والإدلاء بصوتها في مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة جمال عبد الناصر بالمهندسين. غادة عبرت عن سعادتها بالمشاركة في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ ، ووصفتها بأنها عرس انتخابي ديمقراطي ، لاختيار من يمثلون الشعب بإرادة وحرية. الفنانة المصرية دعت المواطنين المصريين للمشاركة الفاعلة، فى ظل المناخ الديمقراطي الذى تتمتع به مصر.

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