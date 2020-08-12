ابنة أنطوان كرباج تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة وضع والدها

متابعة بتجـــــــــــرد: ضجّت وسائل التواصل الإجتماعي مساء أمس الثلاثاء بخبر وجود الممثل اللبناني القدير أنطوان كرباج في مأوى للعجزة ما سبب حالة غضب كبيرة بين الجمهور.

وقد تحدّث البعض عن أن أضرار الإنفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت طالت منزل أنطوان كرباج ونقله إلى مأوى للعجزة من دون أي اهتمام به ما دفع ابنته للخروج عن صمتها والتوضيح.

رلى كرباج نشرت رسالة قالت فيها: “لى كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة والدي أنطوان كرباج نقرأ عليها:المسكين أنطوان كرباج ، هذا الممثل المهيب الذي قدم الكثير للمجتمع الفني في لبنان والعالم العربي ، يجد نفسه في مركز المسنين في مستشفى روم ”أقول لك: شكراً لك على إيجاد شيء أكثر فائدة لك للقيام به بدلاً من الترفيه عن نفسك بخصوصية الآخرين”.

وأضافت: “إلى جميع أفراد عائلتي وأصدقائي المقربين ، هذه الرسالة ليست لكم لأنكم تعرفون الخلفية والحقيقة المحيطة بحالة والدي. بالنسبة للآخرين ، يرجى احترام خصوصيتنا وتركنا وشأننا. أمي وإخوتي وغزونا منذ الصباح برسائل في هذا الموضوع”.

وتابعت: “أرجو أن تعلموا أن والدي يعاني منذ عدة سنوات من مرض الزيمر في مرحلة متقدمة. بدلاً من نشر الرسائل التي لا تعكس الواقع الذي تعيش فيه عائلتنا والتي لن تجلب لك أي شيء ، حاول بدلاً من ذلك مساعدة المحتاجين ، فهذا أكثر تمجيدًا. لا تقلق بشأن أنطوان ، سنهتم بالأمر. شكرا جزيلا”.