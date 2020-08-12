مروان خوري.. هذه رسالته إلى شهداء الوطن

متابعة بتجـــــــــــرد: وجّه النجم اللبناني مروان خوري رسالة مأثرة جدًا إلى شهداء الوطن، “كل الذين سبقونا إلى الضفة الأخرى” بحسب تعبيره.

وجاء في رسالة مروان خوري: “لا تقف عند قبري وتبكي أنا لست هناك. أنا لست نائمًا. أنا ألف ريح تهبّ، أنا الألماس اللامع على الثلج. أنا أشعة الشمس على الحبوب الناضجة. أنا مطر الخريف اللطيف. عند تستيقظ في صمت الصباح، أنا الاندفاع السريع للطيور الهادئة في رحلة دائرية. أنا النجوم الناعمة التي تلمع في الليل. لا تقف عند قبري وتبكي. لست موجودًا. أنا لم أمت”.

تغريدة مروان خوري لاقت تفاعلًا كبيرًا من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتناقلها عدد كبير منهم عبر صفحاتهم الشخصية.

وكان مروان خوري قد طمأن الاصدقاء والجمهور والمحبين عليه بعد الانفجار الذي أدى الى وقوع مئات الشهداء والجرحى.

وكتب مروان خوري: “انا بخير والعائلة بخير الحمدالله شكراً على الاطمئنان من كل المحبين في كل العالم العربي ولكن للاسف لبنان ليس بخير والشعب اللبناني ليس بخير والمساكين والفقراء والمصابين ليسوا بخير! ادعوا لهم”.