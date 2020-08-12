إد شيران ينتظر قدوم طفله الأول خلال أسابيع

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكرت تقارير اليوم الأربعاء أن المغني البريطاني إد شيران وزوجته شيري سيبورن ينتظران قدوم طفلهما الأول خلال أسابيع.

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن إد، 29 عاماً، وشيري، 27 عاماً، اللذين التقيا في أيام المدرسة، ينتظران قريباً قدوم طفلهما الأول، وذلك عقب أن أخفيا نبأ الحمل خلال فترة إجراءات الإغلاق التي فرضت لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر للصحيفة “إد وشيري سعيدان للغاية”.

وأضاف “إجراءات الإغلاق كانت العذر الأمثل لكي لا يخرجا كثيراً، ولكن اقترب موعد الولادة وتزايدت سعادتهما وبدآ في إخبار أصدقائهما وأفراد أسرتيهما”.

وقد بدأت العلاقة بين الاثنين منذ 5 أعوام، وأكد إد الصيف الماضي أنه تزوج شيري في مراسم خاصة في يناير 2019.