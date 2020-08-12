ماغي بوغصن بعد انفجار بيروت: الشعب بأكمله مرعوب

تستمر النجمة ماغي بوغصن بالتعبير عن حزنها بعد الانفجار الكبير الذي هزّ مرفأ بيروت وأسفر عن وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وتتخذ “بوغصن” من حسابها على تويتر منبراً لتعبّر عن غضبها من الوضع الذي وصل اليه لبنان، مشددة ان الشعب بأكمله مرعوب والمجرمين “فلتانين”.

وقالت ماغي في تغريدتها: “كيف بدنا نقدر نكفي هيك. مرعوبين وخايفين كل لحظة من اي شيء. ضحايا وجرحى ومفقودين. الناس مشردة من بيوتها وما في عنا سند الا بعضنا. شعب بكامله مرعوب. والمجرمين فلتانين. اغتيال شعب بكامله. صحيح ما في مهرب من عدالة الله. بس بدنا العدالة على الارض”.