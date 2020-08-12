كندة علوش في رسالة مؤثرة وهي تعانق ابنتها: حضنك يخرجني من هموم الدنيا

أكدت الممثلة السورية كندة علوش أن حضن ابنتها “حياة” هو الشيء الوحيد الذي يخرجها من هموم الدنيا ومشاكلها.

ونشرت كندة صورة وهي تحتضن ابنتها حياة وقالت: “الله لا يحرمني هذا الحضن ولا يحرمه لأي أحد ويهب كل من يريد.. هذا الشيء الوحيد الذي يذوب هموم الدنيا ومشاكلها وضغوطاتها ويذوب قلبي.. الله يخليلي حياة ويخليلكم شمعات قلوبكم ويفرحكم فيهم.. قولوا آمين”.

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وكانت “علوش” قد كشفت في مقابلة تلفزيونية أن زوجها الممثل عمرو يوسف شخص إيجابي جداً وأي مشكلة تقف في طريقه يواجهها ويحلها. كم ان ابنتها “حياة” تشبه عمرو يوسف أكثر، والأخير ينادي ابنته بـ “يا واد ياحودة”. وابنتها “حياة” “شقية” مثلها ومثل عمرو.

نذكر ان عمرو يوسف وكندة علوش رُزقا بمولودتهما الاولى حياة في نوفمبر 2018.

كندة وعمرو تم عقد قرانهما في نوفمبر 2016 بعيداً عن اعين وسائل الاعلام ثم تمّ الزفاف بحضور حشد كبير من الوجوه المعروفة في يناير 2017 وذلك بعد قصة حب بينهما.