شكرا لقرائتكم خبر عن أمل حجازى: كل واحد من حكام لبنان عمل حرب.. والطائفية بلغت ذروتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت الفنانة أمل حجازى، الحكام والسياسيين اللبنانيين، مشيرة إلى أن كل شخص من الحكام تسبب فى حرب، قائلة "كل واحد من حكامنا عمل بلبنان حرب وتسمّت الحرب بأسمائهم يعنى كل واحد فى برقبته آلاف القتلى يعنى لو شافو لبنان مدمر وشعبه مقتول بالنسبة الهم مشهد أكتر من عادى، وآخر فترة الطائفية بلغت ذروتها".



أمل حجازى

وفى سياق آخر أعربت المطربة اللبنانية أمل حجازى، عن حزنها عن حالة الطائفية التى يعيشها الشعب اللبنانى وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "أنا بحياتى ما شفت ولا هشوف شعب طائفى متل اكترية الشعب اللبنانى ولك انتو حرام يكون عندكن بلد متل لبنان مزرعة وكتيرة عليكن".

وأضافت: "وطالما انتو هيك الذل رح يضل آكلكن الشعب هو الفاسد قبل الحكومة عندكن كمية جهل وطائفية بتتصدر !!بعتذر من الشرفاء...".

وردت أمل حجازى على إحدى المتابعين، قائلة: "يا صديقتى مريم وقريبتى توقعت أى رد منك إلا ما قرأته، هل شهادة الحق فى ما أقول عن معظم الشعب يستحق منك كل هذا التعنيف وكأنى من أفلست شعبا وفجرته، آسفة لك إن كنت أزعجتك لأنك صاحبة نقاء سريرة وأعرف انك لا تقصدين ما كتبته حرفيا تصبحين على شعب شريف ووطن حر".