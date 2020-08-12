شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أغانى جديدة لـ فضل شاكر تنتظر هدوء الأوضاع اللبنانية لطرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبنانى فضل شاكر لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفأجاة للجمهور، والأغنية من كلمات محمد يونس، ألحان أحمد زعيم، توزيع شريف قاسم، مكس وماستر مصطفى رؤوف، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة عقب هدوء الأوضاع اللبنانية، حسبما أكد موزع الأغنية شريف قاسم لـ"الخليج 365".

كما انتهي فضل شاكر من تسجيل 3 أغنيات جديدة خلال الفترة الماضية، الأولى باللهجة المصرية تنتمى إلى اللون الدرامى تعبر عن حال الكثيرين ممن تعرضوا لجرح فى حياتهم، وهى من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، والثانية يتعاون فيها فضل مع الملحن أحمد محيى، تحمل طابع درامي عاطفي، والثالثة باللهجة اللبنانية وهي من توزيع الموسيقى أحمد الأسدى، وجيتارات باسم سعيد.

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من ناحية أخري أطلق فضل مؤخرا أغنيته الجديدة التي حملت اسم "وحشتوني" بأسلوب جديد، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات يوتيوب، وحرص من خلاله أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى إبراز المعالم في تلك الدول، كما تضمن الفيديو ظهوره على أحد المسارح العربية، في رسالة منه إلى جمهوره ومدى الشوق لهم.

وحرص الفنان فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، وشارك به نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي، علما بأن "وحشتوني" من كلمات قوس ومن ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.