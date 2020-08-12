شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير "حكايات بنات 5" مطلع سبتمبر المقبل قبل عرضه على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صناع مسلسل "حكايات بنات 5" التصوير بشكل مستمر، الذى يلعب بطولاته كل من ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد وأسماء جلال، من إخراج مصطفى أبو سيف، حيث أكد مصدر مقرب من العمل أن أسرة المسلسل ستنتهى من تصوير المسلسل مطلع شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير، خاصة أن هناك جزءا كبيرا من المشاهد سيتم تصويرها الفترة المقبلة تباعاً، ويدرس صناع العمل حالياً ، إمكانية عرضه خلال أواخر شهر أغسطس الجارى، خاصة أن مخرج العمل يواصل مونتاج الحلقات التي تم نتصويرها الخاصة بالجزء الخامس، ومن المقرر عرض الجزء الأخير من المسلسل على شبكة قنوات ON أسوة بالجزء الرابع .

وقد تم عرض الجزء الرابع من المسلسل على قناة أون خارج الموسم الرمضانى، ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال، ويذكر أن أبطال مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع هم ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

Advertisements

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل حكايات بنات عرض فى عام 2012، ولاقى نجاحا جماهريا كبيرا، وكان من بطولة كلا من حوريه فرغلى، دينا الشربينى، صبا مبارك ،ريهام أيمن ، كريم فهمى ، رجاء الجداوى، مها أبو عوف، عمرو صالح، وتأليف باهر دويدار، وإخراج حسين شوكت، والجزء الثانى والثالث قد عرضا عام 2017 مع بعض التغييرات فى البطلات حيث شارك فيه كلا من دينا الشربينى، صبا مبارك، إنجى المقدم، ندا موسى، أحمد العوضى، أجمد جمال سعيد وعمرو صالح ومن إخراج مصطفى أبو سيف.