محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، طلب الفنانة التونسية لطيفة، من أصدقائها في العاصمة اللبنانية بيروت، معرفة مكان الفنان أنطوان كرباج.
وكتبت: "نداء خاص لكل أصحابي الغاليين عليا في بيروت، أرجوكم ليا طلب خاص لو حد يقدر يعرفلي مكان حبيبي وأستاذي القيمة الكبير الفنان الكبير أنطوان كرباج يبعثلي للضرورة، عايزة أطمن عليه، رجاء خاص جدا".
وكانت عدد من مواقع الأخبار اللبنانية قد تداولت أنباء عن تواجد "كرباج" في مأوى العجزة- دار مسنين- بمستشفى الروم في منطقة الأشرفية منذ فترة، وبعد انفجار مرفأ بيروت علمت مصادر أنه بصحة جيدة ولم يصب بأذى.
الفنان أنطوان كرباج هو ممثل مسرحي شهير، له عدد من الأعمال في المسرح والتليفزيون، أبرزها "الشحرورة"، "كليوباترا"، "زنوبيا"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء عن وضعه في دار مسنين. لطيفة تبحث عن فنان بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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