ناصر فقيه يروي تفاصيل نجاته وابنه من انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روى المخرج اللبناني ناصر فقيه، تفاصيل تصويره أحد المشاهد بالقرب من مرفأ بيروت، الذي شهد انفجارًا ضخمًا يوم الثلاثاء الماضي.

وغرد "فقيه"، عبر تويتر، بصورة لابنه: "يومين قبل الانفجار كنت عم صور بفوج الإطفاء وأصر ابني هادي انو ينزل معي عالتصوير، لأنو متل معظم الأولاد بيعتبر رجل الإطفاء بطل، وبيحب يكون إطفأجي بس يكبر".

وأضاف: "المركز اتدمر واستشهد عدد من العناصر يلي استقبلوا هادي لما نزلنا، بدي قول لابني انو فعلا الإطفأجي بطل والله يرحم شهداءنا".

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارً هائلًا يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، وسقط العديد من الضحايا وأصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار.