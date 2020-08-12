ناصر فقيه يروي تفاصيل نجاته وابنه من انفجار بيروت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
روى المخرج اللبناني ناصر فقيه، تفاصيل تصويره أحد المشاهد بالقرب من مرفأ بيروت، الذي شهد انفجارًا ضخمًا يوم الثلاثاء الماضي.
وغرد "فقيه"، عبر تويتر، بصورة لابنه: "يومين قبل الانفجار كنت عم صور بفوج الإطفاء وأصر ابني هادي انو ينزل معي عالتصوير، لأنو متل معظم الأولاد بيعتبر رجل الإطفاء بطل، وبيحب يكون إطفأجي بس يكبر".
وأضاف: "المركز اتدمر واستشهد عدد من العناصر يلي استقبلوا هادي لما نزلنا، بدي قول لابني انو فعلا الإطفأجي بطل والله يرحم شهداءنا".
وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارً هائلًا يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، وسقط العديد من الضحايا وأصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار.
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