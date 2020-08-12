تراند اليوم : “مش لاقي يأكل”… أسرة فنان مصري شهير تتوعد هذا الشخص

هدد ابنا الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، بمقاضاة المسؤول عن صفحة تحمل اسم والدهما على موقع “تويتر”، بعد إطلاقها شائعات عنه بأنه لم يجد قوت يومه بسبب توقفه عن التمثيل منذ 3 سنوات.

ونشرت صفحة تحمل اسم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة على “تويتر” تغريدة باسم الفنان قالت فيها: “بعد إذن أي حد يشوف التويته دى يعملها ريتويت.. أنا أبحث عن عمل لأن مبقتش قادر على العيشة.. من ٣ سنوات وأنا قاعد فى البيت.. وحرفيًا مبقتش لاقى آكل.. أنا تعبت من القعده في البيت.. أي حاجه بس تكون آدميه ومحترمه تحترم ما قدمته من تاريخ”.

وحرص أحمد أبو زهرة، عازف البيانو، على تكذيب هذه الصفحة، حيث نشر صورة من التغريدة المنسوبة لوالده عبر “فيسبوك”، وعلق عليها قائلًا: “أنا بجد مش فاهم هي الناس اللي بتعمل حسابات مضروبة وبتكتب كلام بالشكل ده بتستفيد ايه؟”.

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ومن جهتها قالت سحر أبو زهرة، عبر صفحتها على “تويتر” تعليقًا على التغريدة المزيفة: “الاستاذ عبد الرحمن أبو زهرة ليس له حساب على تويتر.. وهناك اكونت غير حقيقى بأسمه.. ومن أنشأ هذا الأكونت سوف يلاحق قانونيا.. وكل ماينشر بهذا الأكونت غير حقيقى ومحض أفتراءت”.