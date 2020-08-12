جنات تستعد لطرح ألبومها الجديد “أنا في انتظارك”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد غياب طويل عن الإنتاجات الغنائية، تعود النجمة المغربية جنات إلى جمهورها بألبوم جديد يحمل اسم “أنا في انتظارك” من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ومن المقرر صدور الألبوم يوم السبت القادم في الخامس عشر من آب/أغسطس حصريًا عبر قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

وكشفت جنات عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” عن البرومو الترويجي للألبوم ممّا ضاعف من حماس جمهورها للأغاني الجديدة.

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ويضم ألبوم “أنا في انتظارك” أنماطًا غنائيّة منوعة بين الإيقاعي والرومانسي ويتنوع بين عدّة لهجات.