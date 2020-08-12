مُبتكر “لا كاسا دي بابيل” يكشف تفاصيل الجزء الخامس والأخير من المسلسل

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت شبكة نتفليكس رسميًا عن الجزء الخامس من المسلسل الشهير البروفيسور، أو “لا كاسا دي بابيل”، مؤكدة أن هذا الجزء قد يكون هو الأخير، وفقا لما أوردت “ذي صن”.

والمسلسل من تأليف أليكس بينا وإنتاج شركة Vancouver Media لصالح نتفليكس. ويتكون الجزء الخامس من 10 حلقات، وبدأ تصويره في الثالث من أغسطس، وسيشهد انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميغيل أنخيل سيلفستر، وباتريك كيريادو.

وقال مبتكر ومنتج المسلسل أليكس بينا “لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث غير القابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل”.

وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل “البروفيسور” حيث تصل الحرب الى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس. ويقوم بإخراج الجزء الخامس من مسلسل “البروفيسور” كل من خيسوس كولمينار، أليكس رودريجو، كولدو سيرا.