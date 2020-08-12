“ديزني” توجه ضربة للسينما وتعرض Mulan رقميًا

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلنت استديوهات ديزني تخلي فيلم Mulan عن إصداره المسرحي المخطط مقابل طرحه عبر منصتها الرقمية “ديزني بلس” في 4 سبتمبر المقبل، ما يشكل ضربة موجعة لدور السينما التي كانت تستعد لاستقبال الفيلم المرتقب.

وتعتقد الشركة أن إصدار ملحمة الإثارة والأكشن المنتظرة منذ شهور، سيساعد على جذب المشتركين أثناء العمل على تحديد متطلبات سوق الترفيه الذي يشهد تحولات جذرية جراء وباء كورونا.

وسيتاح الفيلم للمشتركين في الخدمة داخل الولايات المتحدة مقابل مبلغ إضافي، خلاف رسوم الاشتراك الشهرية- 30 دولارا تقريبا- أما الدول التي لا تتوافر فيها الخدمة حتى الآن فسيتم طرح الفيلم بها في صالات السينما.

تدور أحداث Mulan حول فتاة صينية شابة تتنكر في زي رجل للذهاب إلى الجيش، بدلًا من والدها لكبر سنة، وعندما تذهب إلى الجيش لم يشك أحد في أنها فتاة بل وعندما بدأت الحرب أنقذت قائد الجيش.

وأثناء إحدى المعارك يكتشف الجنود أنها فتاة وكان عقابها الإعدام، إلا أن قائد الجيش عفا عنها لإنقاذها حياته، وحظيت بثقة الجيش الملكي، وعندها طلب قائد الجيش يدها من والديها للزواج وقبل الوالد. يشارك في البطولة: ييفي ليو، أوتكارش أمبودكار،‬ جونج لي، جيسون سكوت لي، جيت لي، دوني ين، ﺇﺧﺮاﺝ نيكي كارو.