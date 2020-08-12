ماجد المهندس يطرح “من رياض العز لأبو ناصر”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان ماجد المهندس أغنية جديدة مهداة الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بعنوان “من رياض العز لأبو ناصر”.

والاغنية من توزيع سيروس وكتب كلماتها الشاعر “نهار”، وهي من ألحان يعقوب الخبيري، وإشراف عام سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وتتناول الأغنية في موضوعها عمق العلاقات والروابط ما بين المملكة العربية السعودية والكويت. وحول كواليس تسجيل الأغنية يقول الموزع سيروس: “العمل إضافة لتاريخي الفني، وتم التنسيق ما بين الإمارات والبحرين والسعودية والكويت ومصر لتنفيذ العمل الذي يحتوي على حس أوركسترالي بسيط، حيث تم اختيار الآلات التي تناسب الحدث”.

وتقول كلمات الأغنية:

من رياض العز لأبو ناصر

من رياض العز لك ياشيخ اغلا مقام

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من ديار أبو فهد راعي العوجا سلام

البلد واحد وحنا دوم عينين براس

ما يلام اللي يحبك يا امير ما يلام

يا أبو ناصر جعل ربي يحفظك لأهل الكويت

ساكن قلوب الشعب بكل دار وكل بيت