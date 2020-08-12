راشد الماجد يطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية

متابعة بتجـــــــــــرد: يتعاون الفنان السعودي راشد الماجد مع الشاعر عمرو المصري، بأغنية جديدة باللهجة المصرية، تحمل طابع مقسوم، من ألحان عمرو الشاذلي.

ويقدم الماجد الأغنية بشكل جديد وستكون مفاجأة للجمهور، وتمنى الماجد أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها.

من ناحية أخرى، انتهى راشد من تسجيل أكثر من نصف أغنيات ألبومه الجديد، ويعمل حالياً على تسجيل ما تبقى، حيث يتواجد راشد في أحد الاستوديوهات، لوضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لطرحه في الفترة المقبلة.

يذكر أن راشد طرح أخيرًا أغنية جديدة، بعنوان “سلامتك يا أبو فهد”، والتي أهداها لملك السعودية، وهي من كلمات نهار، وألحان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم.