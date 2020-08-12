طرح فيلم Tesla في صالات العرض السينمائية

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت شركة IFC للإنتاج، عن أول تريلر ترويجي لـفيلم Tesla، الذي سيدور حول القصة الحقيقية للمخترع نيكولا تسلا، وجهوده لبناء نظام كهربائي ثوري.

ومن المتوقع طرح العمل في 21 أغسطس الجاري في الصالات السينمائية حول العالم، بعد أن تم افتتاحها بشكل جزئي، ويقوم الممثل إيثان هوك، بلعب دور المخترع نيكولا تسلا بينما يتولى مهمة الإخراج مايكل المريدا.

ويتتبع الفيلم علاقة تسلا الخلافية مع زميله المخترع توماس إديسون، وكذلك الطرق التي تتصادم فيها المثالية العالية مع الصناعة الأميركية، ومن بين فريق الممثلين المشاركين في الفيلم أيضا إيف إيفسون وجيم جافيجان ودوني كيشوارز وريبيكا ديان وجوش هاميلتون ولوسي والترز.