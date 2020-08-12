نوال الكويتية تشارك بهاشتاغ “جمهورج مشتاق”: “انتو دائما في القلب”

متابعة بتجــــــــــــرد: عبّر محبّو الفنانة نوال الكويتية عن اشتياقهم لها، وأطلقوا هاشتاغ “#أم_حنين_جمهورج_مشتاق” تعبيرًا منهم عن محبّتهم الكبيرة لها ورغبتهم في التواصل معها أكثر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

نوال من جهتها غرّدت عبر الهاشتاغ نفسه معربةً بدورها عن اشتياقها لجمهورها، ومن خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” كشفت عن أن سبب ابتعادها عن مواقع التواصل الإجتماعي هو انشغالها في تسجيل أغاني ألبومها الجديد، فكتبت: “#ام_حنين_جمهورج_مشتاق هلا وغلا بجمهوري الغالي وانا اشتقت لكم اكثر قاعده اجهز لكم الجزء الثاني من الالبوم وان شاء الله ألتقي فيكم قريب وانتو دائما في القلب”.

جدير ذكره أن نوال تستعد لطرح أغنية بعنوان “لبنان”، اهداء الى بلاد الأرز بعد انفجارات الرابع من أغسطس 2020.

والأغنية الجديدة من كلمات وألحان صلاح الكردي، والتوزيع الموسيقي لميشال فاضل. وتعد رسالة حب وتفاؤل وسلام إلى لبنان، ومن المقرر ان تطرح “أم حنين” الأغنية بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة القريبة المقبلة.