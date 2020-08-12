دينا الشربيني نجمة كليب عمرو دياب الجديد

انتشر على مواقع التواصل فيديو يُظهر النجم المصري عمرو دياب وهو يحمل الفنانة دينا الشربيني، خلال تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة “أماكن السهر”.

يصوّر “دياب” الأغنية على أحد الشواطئ في الساحل الشمالي، حيث من المقرر أن تشارك دينا في الكليب الجديد.

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أغنية “أماكن السهر” كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

وكان عمرو دياب قد فاجأ المتابعين بنشر صورة عبر حسابه على انستغرام مع فريق عمل الأغنية وبعض الأصدقاء بالاضافة الى دينا الشربيني وعلّق بالقول: “أماكن السهر.. قريبا”.

نشير ان الهضبة كان قد طرح مؤخراً أغنية “مالك غيران” كلمات تركي آل الشيخ واللحن “فلولكلور” توزيع سالفاتور جاناتشي ونابوتشودونوسور بولي. وأغنية “يا بلدنا يا حلوة” التي احتفى فيها الهذبة بحضارة مصر و”جدعنة” ناسها. كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، واخراج طارق العريان.