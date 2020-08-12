Aug 12, 2020
عمل غنائي منفرد جديد، أطلقه الفنان فؤاد عبد الواحد تحت عنوان “الله جابك” تعاون فيه مع الملحن علي صابر من كلمات رامي العبودي وتوزيع ومكس وماسترنغ حسام كامل، وإشراف عام للإعلامي ناصر الجهوري، والذي قال في مفدمتها: “إجا بوقته غرامك/حبيبي الله جابك/چنت محتاجلك حيل /يالطوَّل غيابك”.
وتعد أغنية “الله جابك” أولى أغنيات فؤاد عبد الواحد المنفردة بعد أن طرح ألبومه الأخير “فؤاد 2020” والذي حقق نجاحاً وإنتشاراً واسعاً وتميزت به مجموعة كبيرة من الأغنيات.
وأطلق فؤاد الأغنية عبر قناته الرسمية في موقع “اليوتيوب” من خلال فيديو تم مونتاجه خصيصاً بشكل صيفي حمل كلمات الأغنية مع الغناء، الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية والمكتبات الموسيقية والمتخصصة في عرض الأغنيات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- لمن قال فؤاد عبد الواحد: “الله جابك”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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