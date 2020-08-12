شكرا لقرائتكم خبر عن "ريستا" يجمع أحمد حاتم ومحمود حميدة فى السينما بعد "الغسالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد حاتم لـ"الخليج 365"، إنه يحضر حالياً لفيلمه الجديد "ريتسا" مع النجم محمود حميدة، مشيراً إلى أنه عقد أكثر من جلسة عمل الفترة الماضية، للتحضيرات والتفاصيل المبدئية للفيلم، خاصة بعدما اطمأن على ايرادادت فيلمه "الغسالة" الذى يعرض حالياً بدور العرض السينمائى، والذى وصلت ايراداته لـ 9 ملايين جنيه حتى الآن .

وأوضح حاتم، أن فيلم "ريتسا" يتضمن سيناريو جيد، وحدوتة قد تكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن العمل يتواجد فيه عدد من النجوم، بالإضافة إلى الخطوط الرئيسية للشخصيات التي تتميز بشكل جديد في السينما .

ويصور حالياً أحمد حاتم إحدى حكايت فيلم "قمر 14" الذى يلعب بطولته النجوم خالد النبوى، وغادة عادل، وأحمد الفيشاوى، حيث يعد يتضمن الفيلم 5 حكايات درامية بنجوم مختلفين، من إخراج هادى الباجورى.

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يشار على أن فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.