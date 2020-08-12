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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 15 دقيقة مضت التعليقات على بالصور – تحولات كايلي جينر عبر الزمن مغلقة
متابعة بتجــــــــــــرد: تحتفل نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر اليوم 10 أغسطس بعيد ميلادها الـ23.
قد تكون كايلي جينر أصغر فتيات عائلة كارداشيان الشهيرة، لكنها حققت شهرة عالمية لا يستهان بها منذ ظهورها الأول عام 2007 في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With the Kardashians.
في مارس 2019، أصبحت أصغر “مليارديرة عصامية” في العالم بفضل مشاريعها التجارية الناجحة في مجال التجميل والأزياء من خلال علامتي Kylie Cosmetics، وKendall + Kylie، على الرغم من أن مجلة Forbes قد سحبت اللقب منها لاحقاً، فقد قدرت ثروتها في مايو 2020 بأكثر من 900 مليون دولار أميركي.
ورسخت مكانتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة إنستغرام الذي يتابعها عبره أكثر من 140 مليون متابع، وتتقاضى من خلاله ثمن كل منشور أكثر من مليون دولار أميركي.
وتمكنت كايلي أيضاً من جذب الجمهور حول العالم من خلال نقل تفاصيل حياتها الخاصة، وخاصة بعد أن استقبلت طفلتها الأولى “ستورمي” في فبراير 2018، بعد أن أخفت خبر حملها طيلة 9 أشهر عن الجمهور.
أجرت كايلي العديد من عمليات التجميل وأصبحت أيقونة يحتذى بها وخاصة من فئة المراهقات والشابات.
شاهدوا أبرز صور كايلي جينر عبر الزمن…
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