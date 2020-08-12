هالي بيري: كورونا لن يوقفني عن الحب للمرة الرابعة

متابعة بتجــــــــــــرد: اعترفت النجمة الحائزة على الأوسكار هالي بيري بأنها تعيش حالياً قصة حب مع رجل لم تكشف عن هويته، قالت إن علاقتها به توثقت رغم الحجر الصحي بسبب كورونا، مؤكدة أنه لا كورونا أو أوبئة العالم تستطيع أن تمنعها من أن تحب وترتبط.

وبدت النجمة السمراء متألقة وهي تعيد تذكير المشاهدين بأحد أبرز مشاهدها على البحر في فيلم جيمس بوند الشهير Die Another Day الذي عرض في عام 2002.

وأوضحت أنها حريصة على الحفاظ على رشاقتها وحيويتها وصحتها من أجل نفسها، وعملها وأولادها، وتحرص على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي.

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ونوهت بيري إلى أنها تشعر في قرارة نفسها بأنها مازالت شابة، ومازال أمامها متسع من الحياة لكي تستمع به، وتجد الرجل المناسب الذي ترتبط به مرة أخرى.

وأشارت إلى أنها بعد 3 زيجات وارتباط رابع، لم تصب بالإحباط من الرجال، وتشعر بأنها أصبحت أكثر نضجاً الآن، وتفهم أساليب التعامل مع الزوج، ولكن أهم ما تحرص عليه هو الإخلاص في المشاعر وعدم الخيانة.

من جانب آخر، أعربت بيري (53 سنة) عن تفاؤلها بأن السينما ستتعافى من أزمة كورونا وتعود أقوى، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تكرر فوزها بجائزة أوسكار أفضل ممثلة التي نالتها عن دورها في Monster’s Ball أو «كرة الوحش» الذي عرض في عام 2001.