القصة الكاملة للحرب الكلامية بين أحمد فلوكس وهاني شاكر

متابعة بتجــــــــــــرد: تصاعدت الحرب الكلامية بين الفنان المصري أحمد فلوكس ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وذلك في أعقاب هجوم الأول على الأخير بعد نعيه لليوتيوبر مصطفي حفناوي الذي وافته المنية، أمس الاثنين، إثر إصابته بجلطة في المخ.

وبدأت الأزمة بظهور فلوكس في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وهو في حالة غضب شديد من نعي نجوم الوسط الفني لليوتيوبر الراحل رغم عدم معرفتهم له أو دعمهم له قبل مرضه، حيث أكد على عدم معرفته للأخير بشكل شخصي أو مهني، ولكنه علم بتفاصيل مرضه بعد زيارة الفنان المصري تامر حسني له في المستشفى.

ووصف فلوكس، حسني، بالفنان (الشهم والجدع) إزاء موقفه مع اليوتوبير الراحل، مضيفاً: «هاني شاكر ترحم عليه وقال معرفهوش بس قلبك موجعكش وهو مش لاقي مستشفي تستقبله وهو عنده جلطة في مخه».

وطالب فلوكس الممثلين والمنتجين بعدم المتاجرة بحفناوي، خاصة أن الأخير كان يبحث عن فرصة للتمثيل، ولم يجد يد العون من أحد في حياته.

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ولم تمر ساعات على هذه الواقعة حتي خرج الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ووصف فلوكس بأنه واحد من أنصاف الفنانين الذين يسعون لركوب التريند بالتطاول على الفنان هاني شاكر.

ووجَّه رمضان كلامه لفلوكس قائلاً: «أنت مين يا ابني؟ أنت لا تفقه شيئاً عن آداب الحديث، ويبدو أنك عاوز تبقى واد جامد وتتكلم بطريقة غير مهذبة، فوق يا ابني، وبعدين هو مش عضو في النقابة عشان هاني شاكر يدخله مستشفى وكمان هو ميعرفوش أساساً، وأنت أساساً في بلد تانية محدش يعرف عنك حاجة، أنت لسه مشروع فنان ولسه مبقتش نجم».

وتدخل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لاحتواء الأزمة، حيث هاتف فلوكس الموجود في دبي، وطالبه بالاعتذار للفنان هاني شاكر في مقطع مصور، وهو ما استجاب له وظهر في بث مباشر جديد عبر صفحته، مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة إلى هاني شاكر، لأنه قيمة وقامة كبيرة، فضلاً عن كونه صديقاً لوالده الفنان فاروق فلوكس.

من جانبه، رفض شاكر الرد على هجوم فلوكس عليه، واكتفى بإجراء مكالمة مع أشرف زكي، الذي أنهى الأزمة باعتذار الفنان الشاب عن إساءته لنقيب المهن الموسيقية.