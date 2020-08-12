شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم فريد عن أحمد آدم فى "صابر وراضى": الجمهور هيتفاجئ بشكله وأدائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم المخرج أكرم فريد معسكرا مغلقا للانتهاء من مونتاج الجزء الذى تم تصويره من فيلم "صابر وراضى"، بطولة النجم أحمد آدم، وقال المخرج لـ"الخليج 365"، إن إجمالى الأيام المتبقية من الفيلم هى 5 أيام تصوير فقط، وجميعها خارجى ببعض شوارع القاهرة، وأشار فريد إلى أن الجمهور سيفاجأ بـ أحمد آدم فى هذا العمل حيث سيكون مختلفا وجديدا من حيث الشكل والأداء عما قدمه فى الأفلام السابقة.

كان الفنان أحمد آدم قد انتهى قبل العيد من تصوير مشاهد حفل أقامه رجل الأعمال محسن محيى الدين، خلال أحداث فيلم "صابر وراضى" بديكور فيلا رجل الأعمال، وجمعت المشاهد بينه وبين رزان مغربى، التى تقوم بدور سكرتيرة محسن محيى الدين.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.

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وكان آخر أفلام أحمد آدم "قرمط بيتمرمط"، وتم عرضه العام الماضى، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج أسد فولاد كار، وشارك فى بطولته مى سليم ودينا فؤاد وييومى فؤاد ووليد فواز وصلاح عبد الله وانتصار ومحمود حافظ ومحمد أبو داود، وقدم فيه شخصية "القرموطى" يُنشئ مقبرة لأجداده القراميط، ويجعلها مزارًا سياحيًّا، ويحدد تذكرة لدخولها.