تامر عاشور ناعيا "حفناوي وخالد مبروك": "حزني عليكم في قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان تامر عاشور، على نعي اليوتيوبر مصطفى حفناوي والطالب خالد مبروك، من خلال حسابه بموقع "تويتر".

وغرد "عاشور": "حزني عليكم في قلبي وفي قلوب ناس كتير، بس أنا وكل الناس متأكدين إنكم في مكان أحسن بكتير، كلنا لو عرفناه هنحسدكم عليه مش هنزعل عليكم أبدا أبدا، بس هو ده الفراق، ولازم أهاليكم يكونوا عارفين ده كويس علشان إنتم شباب ناجحين وزي الورد، فأكيد برحمة ربنا وكرمه ف الجنة ونعيمها".



ورحل اليوتيوبر مصطفي حفناوي، أول أمس الإثنين، بعد تعرضه لجلطة في المخ استلزمت نقله المستشفى بعد دخوله في غيبوبة، بينما توفي الطالب خالد مبروك الذي حصل على الثانوية العامة بمجموع 99%، في حادث تصادم، على الطريق الدولي الساحلي، الأحد الماضي.