"شجرة عمرها 3 آلاف سنة".. دنيا عبد العزيز تنشر صورة من رحلتها لـ"سانت كاترين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة لها خلال رحلتها لمدينة "سانت كاترين"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وعلقت دنيا على الصورة :"سانت كاترين، الشجرة المباركة، عمرها 3 آلاف سنة، الوادي المقدس، بلدي الحلوة".
وشاركت دنيا مؤخرا في مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، ونور، وأحمد زاهر، وروجينا، ورحاب الجمل، وسلوى عثمان، وغيرهم، وتأليف وإخراج محمد سامي.
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