"شجرة عمرها 3 آلاف سنة".. دنيا عبد العزيز تنشر صورة من رحلتها لـ"سانت كاترين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة لها خلال رحلتها لمدينة "سانت كاترين"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت دنيا على الصورة :"سانت كاترين، الشجرة المباركة، عمرها 3 آلاف سنة، الوادي المقدس، بلدي الحلوة".

وشاركت دنيا مؤخرا في مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، ونور، وأحمد زاهر، وروجينا، ورحاب الجمل، وسلوى عثمان، وغيرهم، وتأليف وإخراج محمد سامي.