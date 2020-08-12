صور| درة على البحر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت درة في الصور بإطلالة أنيقة على البحر، خلال الاستمتاع بعطلتها الصيفية. يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، بطولة باسم ياخور، صفاء سلطان، قيس نجيب، ومن إخراج تامر إسحاق.

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