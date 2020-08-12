صاحب أغنية "جيروساليما" يعرب عن دهشته لانتشار الأغنية عالمياً

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"الخليج 365" من بيروت: قال منسق الأغاني الجنوب أفريقي صاحب أغنية "جيروساليما" الي انتشرت على نطاق واسع إن نجاحه "فاجأه تماما".
وانتشرت أغنية "جيروساليما" من ماستر كيه جي، واسمه الحقيقي كجاوجيلو مواج، على مستوى العالم وحصدت أكثر من 75 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" لكن الأهم هو أنها ألهمت العديد من الأشخاص لتصوير أنفسهم وهم يقلدون حركة القدمين ويرقصون على الإيقاع الجذاب.
ومن شواطئ جنوب إفريقيا إلى مستشفياتها حيث يكافح العاملون بها فيروس كورونا، ومن مشاة البحرية الإيطالية إلى الرهبان خارج الفاتيكان، تم إعادة إنتاج الرقصة في عدد كبير من مقاطع الفيديو المنزلية حول العالم مثلما حدث مع أغاني حققت نجاحا ساحقا مثل "ماكارينا" أو "جانجنام ستايل".
وقال ماستر كيه جي، الذي يغني بلغة الزولو ويقول إن الأغنية تدور حول الإله، "لم نتوقع ذلك على الإطلاق. أتأثر عاطفيا عندما أرى أشخاصا في ألمانيا أو سويسرا أو أجزاء أخرى من العالم يرقصون على لحني: هذا يرفع الروح المعنوية".
شاهد الأغنية الأصلية
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