نجمات بوليوود يتربعن على عرش الرشاقة والأنوثة عالمياً

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: تتمتع نجمات بوليوود بقوام مثالي خولهن السيطرة على المراكز الأولى بين أجمل نساء العالم وأكثرهن أنوثة.

وبينت التقارير أن سر رشاقتهن يكمن في النظام الغذائي الذي يعتمدنه، فالممثلة الهندية ​كارينا كابور​، إلى جانب التزامها بممارسة تمارين اليوغا يومياً، تتبع نظاماً غذائياً نباتياً صارماً، ولا تأكل اللحوم بتاتا ًمنذ عام 2006، إضافة إلى تناول كميات كبيرة من الماء يومياً.

وكانت ​كابور نشرت​ صورة جديدة لها على صفحتها، موجهة من خلالها رسالة إلى الدهون، في إشارة منها إلى أنها ستعمل جهدها لحرق الدهون التي اكتسبتها في فترة الحجر المنزلي، وعلقت على الصورة، التي ظهرت فيها بملابس رياضية وبدون مساحيق تجميل، "عزيزتي الدهون، استعدي للموت".

الجدير ذكره أن نجمة بوليوود احتفلت مؤخراً بعيد زواجها السابع من الممثل العالمي سيف علي خان، من خلال احتفال بسيط في منزلهما بمومباي.

Advertisements



من جهتها، ذكرت الممثلة الهندية ​شيلبا شيتي​ أنها لا تمنع نفسها من أكل طعام معين، لكنها تستهلك نحو 2000 سعرة حرارية، وكذلك تستهلك اللحوم والبروتينات، إلا في يوم واحد من أيام الأسبوع، إذ تتناول فيه الشوفان والشاي.

وعن تفاصيل وجباتها الغذائية، قالت إنها تتناول في وجبة الغداء عادة خبز "روتي" الهندي الشهير مع الزبدة والخضار المطبوخة بالزيت المكرر والدجاج ومرق "دال"، لكنها لا تأكل بين الوجبات، بينما يقتصر عشاؤها على السلطة أو تفاحة، مع تجنب الخبز.

وإن أرادت أكل الحلويات فإنها تلجأ في الأغلب إلى الشوكولاتة أو حلوى "كولفي"، كما تتناول الشاي الأخضر، وتشرب الكثير من الماء الفاتر طوال اليوم، وتمارس التمارين الرياضية 3 أو 4 مرات في الأسبوع.

بدورها، كشفت ملكة جمال الهند السابقة ​سيلينا جيتلي​ أنها تحرص على تناول 7 وجبات صغيرة في اليوم، بمعدل كل ساعتين ونصف، كما تحرص على تناول الكثير من الفاكهة والمكسرات في وجبة الفطور، وبين 7 و8 أكواب من الشاي الأخضر يومياً.