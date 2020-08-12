شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحمل دينا الشربينى خلال تصوير أغنيته الجديدة أماكن السهر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر الهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربينى، خلال تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" التى يصورها على أحد الشواطئ الشهيرة فى الساحل الشمالى، حيث من المقرر أن تشارك دينا فى كليب الهضبة الجديد.

أغنية أماكن السهر، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع طارق مدكور، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

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وكان النجم الكبير عمرو دياب، نشر مساء أمس الثلاثاء، عبر صفحته على فيسبوك، صورة مع دينا الشربينى، وطاقم عمل الأغنية وبعض الأصدقاء والمقربين، صحبها بتعليق "أماكن السهر.. قريبا"، حيث يستعد خلال أيام لطرح الأغنية، التى انتهى من تسجيلها فى سرية تامة ليطرحها خلال الأيام القادمة كواحدة من أغنياته فى موسم الصيف.





وحقق النجم الكبير عمرو دياب، من خلال أغنيته الأخيرة "يا بلدنا يا حلوة"، عدد مشاهدات اقترب من 24 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك منذ طرحها من عدة أيام، حتى أنها تصدرت تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.





وعلى جانب آخر، كان الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "مالك غيران" من كلمات تركى آل الشيخ واللحن "فلولكلور" توزيع سالفاتور جاناتشى ونابوتشودونوسور بولى.