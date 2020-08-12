شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يشوق جمهوره بأغنية "حبك على جبينى" من ألبومه "لمن يهمه الأمر 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق النجم مصطفى قمر، جمهوره ومتابعيه بأغنية جديدة من أحدث ألبوماته "لمن يهمه الأمر 2" والمقرر طرحه فى الأول من سبتمبر المقبل، بعنوان "حبك على جبينى" وهى من كلمات رضا زايد، ألحان وتوزيع مصطفى قمر.

ونشر قمر، عبر حسابه على انستجرام، جزء من الأغنية الجديدة خلال تسجيلها داخل الاستوديو، صحبها بتعليق: "وادى غنوة كمان من (لمن يهمه الأمر 2).. إيه رأيكم فى الغنوة دى.. كلمات رضا زايد وألحانى وتوزيعى، ميعادنا 1/9 بإذن الله".

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واستقر النجم مصطفى قمر على طرح الجزء الثانى من ألبوم "لمن يهمه الأمر" آخر الشهر الحالى كما أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365" حيث يعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية له ويحمل العديد من المفاجئات ويراهن عليه خلال مشواره الغنائى، حيث يقدمه بشكل جديد ومختلف عن ألبوماته السابقة.

ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" يضم 7 أغانى وهم "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

ويراهن قمر على الجزء الثانى من ألبوم "لمن يهمه الأمر" بقوة خلال مشواره الغنائى الذى امتد إلى أكثر من 30 عاما وألبوم "لمن يهمه الأمر" الجزء الأول، صدر عام 1996 وضم أغانى أهل الغرام، جحا، سلمولى، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة، وحقق نجاح كبير وقتها.