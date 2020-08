شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم شيا لابوف The Tax Collector يحقق 317 ألف دولار فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "The Tax Collector" ، بطولة شيا لابوف إيرادات وصلت إلى 317 ألف دولار أمريكي وذلك حصيلة عرضه في ١١٩ مسرح داخل الولايات الأمريكية، والفيلم يدور حول ديفيد وكريبر وهما يعملان لدى زعيم عصابة يُدعى ويزرد، حيث يستغل الثنائي في جمع المال والمكاسب من زعماء العصابات المحليين، عندما يظهر ويزرد ويعود إلى المكسيك، تصبح حياة ديفيد مهددة.

ويعتبر الفيلم عودة للأفلام إلي دور السينما بعد تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في خسائر فادحة لصناعة السينما والمهرجانات.

شيا لابوف بدء مسيرته الفنية عام 1996 ، و استطاع ان يبرز موهبته حتي أصبح واحد من أهم و أشهر نجوم الصف الأول ، و قدم عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة و من أبرزها " A Guide to Recognizing Your Saints " و " Disturbia " و " Lawless " و " The Company You Keep " و " Man Down " ، وغيرهم .