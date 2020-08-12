إليسا تهاجم السلطات اللبنانية :"ناقصكم إجرام فوق إجرامكن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ما زالت المطربة إليسا تهاجم السلطات اللبنانية، بشأن الأوضاع السيئة التي تمر بها بيروت.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "بأي عدل ومنطق بينعمل مكب بين الناس بنص الكارثة اللي صايرة؟ وين البلدية وين المعنيين؟ الناس بلا شبابيك وإنتو عم تحطولن مطمر جديد حدن؟ ناقصكن إجرام فوق إجرامكن؟ وين الزعماء يللي عاملين حالن عم بدافعو عن حقوق المسيحيين".

وكان حسان دياب قد قدم مساء الإثنين، استقالة حكومته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على خلفية انفجار مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، والأحداث التي تلته.

يذكر أن بيروت شهدت الثلاثاء الماضي انفجارًا ضخمًا، أدى إلى قتل وإصابة الآلاف الشعب اللبناني، كما دمر منازل وسيارات بعض الفنانيين والمواطنين اللبنانيين.