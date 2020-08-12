شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يتولى أغانى مسلسل مى عمر "لؤلؤ" بعد نجاح أغانيه فى البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المطرب والملحن هيثم نبيل فى تقديم عدد من أغانى مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، والمقرر أن يبدأ صناعه تصويره السبت المقبل، وذلك حسبما أكد هيثم نبيل لـ"الخليج 365"، وجاء ترشيح "نبيل"، لهذا المسلسل، بعد النجاح الكبير الذى حققته أغانيه بمسلسل "البرنس"، من بطولة محمد رمضان، وإخراج محمد سامى، من إنتاج شركة سينرجى، والذى عرض رمضان الماضى.

وبدوره انتهى مخرج العمل محمد عبد السلام من معاينة أماكن التصوير وتجهيز الديكورات الأولى التى سيتم بدء فيها أولى المشاهد، كما انتهت مى عمر من البروفات التى أجرتها على الغناء والاستعراض خاصة وأنها تظهر فى الأحداث بدور مطربة تحلم بالنجومية إلى أن تحققها وسط صراعات كبيرة.

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، وضم 15 أغنية، وشارك أيضًا فى عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، ومسرحية "اللى عليهم العين" مع الفنان خالد سرحان، ومسلسل البرنس لمحمد رمضان.