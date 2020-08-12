شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام توجه رسالة إلى الشباب اللبنانى: "احسنتم ياريتنى جنبكم لكنت نظفت معاكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسى، عبر حسابها بموقع تويتر، صورا لقيام بعض الشباب اللبناني تنظيف الشوارع والعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها رغم مرور أسبوع على انفجار مرفأ لبنان الذى راح ضحيته العشرات وأصيب الألاف.

ونشرت الفنانة أحلام، عبر حسابها بموقع تويتر، صورا لعدد من الشباب اللبنانى:" أبطال لبنان لم يعجزوا ولم ييأسوا حتى بعد مرور أسبوع وهم في خدمة الوطن سفراء لبنان مع مرتبه الشرف احسنتوا ياريتني جنبكم وحدكم لكنت نظفت معاكم وطبخت وساعدت".

يشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع على مرسوم إحالة انفجار بيروت إلى المجلس العدلى، وفقا لخبر بثته قناة العربية وفى وقت سابق اشارت مصادر إلى أن الجو العام فى لبنان، يتجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن التوجه حول نوعية الحكومة ودورها ومهمتها لا يمكن أن يحسم إلا بعد جس نبض الكتل النيابية.

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وفيما اذا كان طرح اسم الجبلوماسى ورجل القانون، نواف سلام خلال زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ​ماكرون​ إلى القصر الرئاسى بعبدا، أوضحت المصادر أن الجانبين شددا على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن لم يجر طرح أسماء في ​بعبدا​".