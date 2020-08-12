شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما "كنز" فى حفل مبهج.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان وزوجته، بعيد الميلاد الثالث لابنتهما "كنز"، مساء أمس الثلاثاء، فى حفل مبهج بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين، حيث نشر رمضان، عبر ستورى حساب انستجرام الخاصة به، مقاطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد كنز، والرقص على أغنية Happy Birthday.

وكان الفنان محمد رمضان، حرص فى وقت سابق أمس الثلاثاء، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته "كنز"، التى أتمت عامها الثالث، على طريقته الخاصة، بمقطع فيديو أبرز عددا كبيرا من اللقطات التى تجمعهما سوياً فى الكثير من المواقف واللحظات طوال السنوات الأخيرة.





ونشر رمضان مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وبدأه بظهوره فى لقطة عام 2017 وهو يقبل بطن زوجته أثناء حملها فى كنز وقبل وصولها، وكتب قائلاً: "كل سنة وانتى طيبة يا كنزو، وربنا يحفظ أولادنا جميعاً".

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واحتفل رمضان، منذ عدة أيام، بوصول مشاهدات فيديو كليب أغنيته بوم بوم رايحين نسهر لرقم كبير على موقع يوتيوب، حيث وصل إلى أكثر من 135 مليون مشاهدة، وقد حرص رمضان على مشاركة متابعيه باحتفاله بوصوله لهذا الرقم من خلال حسابه الرسمى على موقع انستجرام، حيث نشر مؤخراً صورة له من الكليب، وعلق عليها بكتابة: "بوم بوم 135 مليون مشاهدة".



