شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار لـ بدرية طلبة: "خليكى فحالك ومتركزيش معايا" فى برنامج اسألنى على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة انتصار، خلال استضافتها ببرنامج "إسألنى"، المذاع على قناة cbc، عن عدة قضايا، وأبرزها احترافها للكرة الطائرة، وسر اختيار اسم انتصار لها في بدايتها الفنية، فضلا عن مشهد الرقص في فيلم "حلم الجنوبى"، وعن حبها للرقص، وعن مشهد الجاسوسة في فيلم "حكمت فهمى".

كما كشفت انتصار عن أهم ما يميز المخرجة كاملة أبو ذكرى وهو "التفاصيل"، فضلا عن حبها للممثل، وقطعاتها على وجه الممثلين، بالإضافة إلى مشهد الختان في مسلسل " ذات"، ومطالبتها للمخرجة بتزويد تلك المشهد ومحاولة الإرتجال في تلك المشهد، كما صرحت انتصار عن أزمتها مع بدرية طلبة، حيث وجه لها المذيع سؤال أن بدرية طلبة تتحدث عنها وتقول إن انتصار تحب أن تظهر الشر بداخلها، لترد انتصار على تلك السؤال قائلة " يا ريت تخليها في حالها .. بلاش تركزى معايا وتنصح نفسها وملهاش دعوة بيا، دا شيء يخصنى.

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وكان أخر ظهور للفنانة انتصار فى مسلسل "اتنين فى الصندوق" مع الفنانين حمدى الميرغنى وأوس أوس للمخرج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد وشارك فى بطولته كل من الفنان بيومى فؤاد ومحمود البزواى وحجاج عبد العظيم وأخرون من النجوم، كما انتهت انتصار مؤخراً من تصوير فيلم "هيكل نظمى" مع رامز جلال وغادة عادل، إخراج محمود كريم.