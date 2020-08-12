بعد أزمة فلوكس وهاني شاكر.. أشرف زكي لـ"الخليج 365": هنروح له ونبوس على راسه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شهدت الساعات القليلة الماضية، أزمة كبيرة بين نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، والفنان أحمد فلوكس، على خلفية انتقاد الأخير لـ"شاكر" بعد نعيه اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي.

هجوم "فلوكس"، على أمير الغناء العربي، لم يمر مرور الكرام، وحرص العديد من محبي "شاكر"، على الدفاع عنه ما أدى لتراجع فلوكس عن المنشور وحذفه، خاصة، بعد تدخل نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي.

وعلم "الخليج 365" أن هناك تحركا من المهن التمثيلية لإنهاء الأزمة بين الثنائي، ومن جانبنا تواصلنا مع النقيب، وهو ما أكده في تصريح خاص، إذ قال: "بعد بكرة منتظر أحمد فلوكس وهنروح للنقيب ونبوس على راسه".

Advertisements

وجاءت بداية الأزمة بين "فلوكس وهاني" بسبب منشور كتبه الأخير عبر حسابه على موقع "إنستجرام" نعى فيه الراحل مصطفى حفناوي، قائلا: "بقلب حزين، أقدم خالص العزاء لأسرة هذا الشاب الجميل، لم تسبقني به أي معرفة ولكن موته المفاجئ أوجع قلوب الجميع، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

ولم يلق منشور النقيب استحسان فلوكس، الذي كتب عبر حسابه على "فيس بوك" مهاجما نقيب الموسيقيين: "لا تعليق، أقسم بالله كمية منافقة في الزمن ده غير طبيعي، أم الزمن على الحياة اللي احنا بقينا عايشين فيها، إذا كان أنا معرفوش أنت هاتعرفه، كفاية بقى، إنت إيه؟ كورونا معلمتكمش حاجة، مكانش عارف يخش مستشفى، معملتش حاجة، وأنت نقيب ليه، كفاية إنتوا أيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، زمن نهاية الزمن".

وبعد حذف فلوكس للمنشور الذي هاجم فيه النقيب، عاد وهاجمه مرة أخرى في مقطع فيديو بثه عبر حسابه قائلًا إن شاكر "أحب أن يخطف الأضواء"، وعاد لحذف الفيديو مجددًا وخرج في بث مباشر آخر ليعتذر للفنان هاني شاكر، مؤكدا أن الأخير قيمة وقامة كبيرة، ولم يكن يقصد الإساءة إليه، خاصة وأنه صديق شخصي لوالده، وهو ما قوبل بالرفض من قبل "شاكر".

وعاد شاكر ليؤكد رفضه لاعتذار فلوكس، في مداخلة مع برنامج "التاسعة مساءً" على التليفزيون، مؤكد أنه لو كان عضوا بنقابة المهن الموسيقية، لشطبه فورا.