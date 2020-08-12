نجل السقا بصحبة ابنة عامر منيب وزينب غريب بفستان قصير في الزمالك.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبر ز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسين السقا

نشر الفنان ياسين السقا، نجل النجم أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزينة عامر منيب.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

دينا

نشرت الفنانة دينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تضع شال على شعرها.

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جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

ميس حمدان

نشرت الفنانة الأردنية ميس حمدان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستمتع بأشعة الشمس.

وعد البحري

نشرت الفنانة السورية وعد البحري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق "سناب شات".

كريم عفيفي

نشر الفنان كريم عفيفي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

ريم عودة

.نشرت الفلسطينية ريم عودة، زوجة الفنان محمد عساف، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام

زينب غريب

نشرت الفنانة زينب غريب صورة لها بفستان قصير وهي تتجول في شوارع الزمالك، عبر حسابها على "إنستجرام".