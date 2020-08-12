عمرو دياب يطرح "أماكن السهر" قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
يستعد الفنان عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أماكن السهر"، التي انتهى من من تسجيلها مؤخرًا، على أن تُطرح خلال أيام، وهي واحدة من أغنياته في موسم الصيف.
وطرح عمرو دياب، مؤخرًا منذ أيام أغنية "مالك غيران" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان من الفولكلور.
كما طرح الهضبة منذ فترة أغنية "يا بلدنا ياحلوة" وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وإخراج طارق العريان.
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