قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية إنه يناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالنظر إلى أوضاع الموسيقيين الحالية والتي تأثرت سلباً جراء فيروس كورونا المستجد.
وأكد هاني أن الموسيقيين يعانون بسبب عدم عودتهم للعمل منذ اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأصبحوافي أوضاع بالغة الصعوبة أثرت علي أسرهم خاصة وأنهم الفئة الوحيدة في المجتمع الذين لم يعودوا لأعمالهم بعد.
وقال شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "قلبى بيوجعني علىأولادى الموسيقيين.. وبوجه صرخة للأب الأكبر رئيس الوزراء لينظر نظرة أب لأولاده الموسيقيين اللي بيعانوا منذ 6 أشهر، ووراهم ناس كتير شغالة، ويجب أن ننظر بعين الاعتبار لوضع الموسيقيين ليعودا إلى عملهم مع وضع ضوابط صارمة على المخالفين.. أنا حاطط إيدي على قلبي لأن الأعداد بتزيد.. ولو قلت للناس انتظروا لحد لما الموجة الثانية تعدي هنكون خلصنا قبلها".
كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر يوجه رسالة لرئيس الوزراء لحل مشاكل الموسيقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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