هاني شاكر لـ"فلوكس": أنا مش ملطشة.. وأخدت حقي تالت ومتلت

علق الفنان هانى شاكر، نقيب الموسقيين، على الانتقاد الحاد الذى وجهه له الفنان أحمد فلوكس، على خلفية نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوى، مشدداً على أنه لم يسعى إلى الشهرة على السوشيال ميديا كما يدعى البعض، متابعًا: "هانى شاكر مش ملطشة يا حبيبىي..اعمل أفلام بعيد عني.. أنت اللي عاوز تأخد اللقطة مش

أنا.. حسبي الله ونعمة الوكيل".

وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن "فلوكس"، لو كان عضواً بنقابة الموسيقيين لكان "شطبه" منها، متابعًا: "السوشيال ميديا ورتنا بلاوي.. إحنا وصلنا للحضيض ..والله

لو هو عندي في النقابة لأشطبه".

ولفت نقيب الموسيقيين، إلى غياب الضوابط على السوشيال ميديا هو الذي دفع البعض لكتابة أمور لا تمت للحقيقة بصلة، مشدداً على أن أحمد فلوكس لا يجيد الاعتذار ولكنه يجيد الهجوم على الآخرين، مضيفًا: "أنا لا أقبل اعتذاره وأنا أخدت حقي تالت ومتلت.. أنا مش بتعامل مع الصغيرين أنا بتعامل مع الناس الكبيرة ولكن للأسف غلط الصغار يقعوا فيه الكبار".