كشف الفنان أحمد سعد، حقيقة ما يتردد حول خطبته الأيام المقبلة، موضحًا أنه بالفعل يرتبط بأحد الفتيات ولكنسيعلن ذلك فى الفترة المقبلة.
وتابع "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر
وأشار إلى أنه غلق صفحات الماضي الخاصة بالحب والزواج وبدأ صفحة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يعلن موعد خطوبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.