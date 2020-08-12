أحمد سعد يعلن موعد خطوبته

كشف الفنان أحمد سعد، حقيقة ما يتردد حول خطبته الأيام المقبلة، موضحًا أنه بالفعل يرتبط بأحد الفتيات ولكن سيعلن ذلك فى الفترة المقبلة. سيعلن ذلك فى الفترة المقبلة. وتابع "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر Advertisements النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الفترة المقبلة سيتم إعلان التفاصيل الكاملة للخطوبة. النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الفترة المقبلة سيتم إعلان التفاصيل الكاملة للخطوبة. وأشار إلى أنه غلق صفحات الماضي الخاصة بالحب والزواج وبدأ صفحة جديدة.



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