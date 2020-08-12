برفقة دينا الشربيني..عمرو دياب يعلن عن عمله الغنائي الثالث في صيف 2020

نشرت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب، صورة صيفية تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، وصديقه عمرو منسي وآخرين، ليعلن بها عن عمل غنائي جديد بعنوان"أماكن السهر"، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب الشاعر تامر حسين على صفحته الرسمية على "فيسبوك" اسم الأغنية ليعلن أنها من كلماته، والأغنية رقم 51 له مع دياب.

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يذكر أن "أماكن السهر" هي الأغنية الصيفية الثالثة لعمرو دياب في 2020، حيث بدأ ظهوره في آواخر شهر يوليو الماضي من خلال كليب أغنية "يابلدنا ياحلوة" التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتخطى عدد مشاهداتها أكثر من 21

مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور، واتصف الكليب بتصوير عدة أماكن شهيرة من محافظات مصر المختلفة، بالإضافة إلى بعض المناطق المميزة في القاهرة أبرزها النيل وشارع المعز، وأخرجه:طارق العريان.

وتلاها أغنية "مالك غيران" التي طرحها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وسجلت أكثر من 800 ألف مشاهدة، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان: فلكلور، وتميزت الأغنية بطابع فلكلوري فلسطيني قديم يسمى"الدحية".