تراند اليوم : إطلالة ناعمة لنرمين الفقي قبل النوم – إتفرج

نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وعلقت نرمين الفقى قائلة ” تصبحوا على خير “.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات ما بين “- وانتي من اهل الخير والسعاده وراحة البال والرزق والصحه والعافيه يارب- وحضرتك من أهل الخير نفسنا نشوف أعمال كتير لحضرتك- – ما شاء الله قمر”.

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يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية “ما يطلبه المستمعون”، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك”، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك” بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد‎.