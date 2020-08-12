فن ومشاهير

تراند اليوم : بالصور.. أسما شريف منير توضح حقيقة حملها

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سماح محمد 0 تبليغ

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تردد مؤخرا خبر مفاده حمل الإعلامية المصرية ​أسما شريف منير التي قررت وضع حدّا لهذه الإشاعات، ونشرت صورة لها على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي اشارت من خلالها الى انها ليست حامل.
وظهرت أسما في الصورة واضعة قبعة، ونصحت الجمهور بأن يستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة.
وكانت تحدثت أسما شريف منير مؤخرا عن تفاصيل بدايتها في العمل الإعلامي، كاتبة على صفحتها الخاصة: “أول ما ابتديت اشتغل على السوشيل ميديا كان الموضوع يبان سهل او هو كان فعلًا سهل عشان كنت بفتح الكاميرا و اقول كل اللي عايزه و خلاص لا كنت بفكر في إضاءة و لا كدر و لا اي حاجه و كانت الناس متفاعلة معايا و برضه هما مكنش بيفرق معاهم”.

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Let’s enjoy the simple things in life while we’re still breathing.. Good morning 🤍 📸 @mahmoudhegazy Disclaimer انا مش حامل 🤰

A post shared by 𝘼𝙨𝙢𝙖 𝙨𝙝𝙚𝙧𝙞𝙛 𝙢𝙤𝙣𝙚𝙚𝙧 (@asma.sherif.moneer) on

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