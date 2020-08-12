تراند اليوم : باسم مغنية يعلّق على تواجد أنطوان كرباج في مأوى العجزة ..” وين النقابات”

تساءل الممثل اللبناني ​باسم مغنية عن النقابات والأشخاص الخيّرين والممثلين بعد معرفته بخبر تواجد الممثل اللبناني ​أنطوان كرباج في مأوى العجزة في منطقة الاشرفية منذ فترة.

وكتب مغنية على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: ” هلق عرفت إنو استاذنا الكبير كتير أنطوان كرباج موجود بمأوى العجزة. صحيح هالحكي؟؟؟؟ وإذا صحيح. وين النقابات؟ وين الأوادم؟ وين نحنا؟؟؟؟؟”.

وكان موقع الفن حاول الإطمئنان على أنطوان كرباج بعد حدوث انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، و علمنا انه بصحة جيدة ولم يتعرض للأذى.